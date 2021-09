Gol anuncia operação de malha aérea com ‘carros voadores’ para 2025

Companhia assinou compra de 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOL; modelo comporta quatro passageiros, além do piloto, e pode alcançar 320 km/h

Divulgação / Gol Expectativa é que a malha área seja desenvolvida utilizando aeronaves VA-X4 eVTOL, produzidas pela britânica Vertical Aerospace



A Gol espera iniciar as operações em uma malha área brasileira usando os carros elétricos voadores em meados de 2025. A companhia anunciou nesta terça-feira, 21, a assinatura de um protocolo de intenção de compra ou arrendamento de 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOL. O acordo acontece via Grupo Comporte, entidade do acionista controlador da empresa aérea, em conjunto com a Avolon. Segundo comunicado da empresa, a assinatura faz parte de uma estratégia comercial para “expandir seletivamente no mercado de transporte aéreo regional, abrindo novas rotas para mercados domésticos pouco atendidos”. A expectativa é que a malha área seja desenvolvida utilizando aeronaves VA-X4 eVTOL, produzidas pela britânica Vertical Aerospace, que podem transportar até quatro passageiros, além do piloto, e alcançar velocidade máxima de 320km/h. O modelo é considerado “um dos táxis aéreos mais avançados tecnologicamente e confiáveis atualmente em desenvolvimento” e produz 100 vezes menos ruído do que um helicóptero em voo de cruzeiro. “A Avolon espera concluir o processo de certificação do VA-X4 no Brasil até 2024, com a companhia iniciando voos comerciais com o eVTOL como parte de sua malha aérea em meados de 2025”, finaliza o comunicado.