Instagram apresenta instabilidade neste domingo; usuários reclamam

Rede social deixou de atualizar o feed, carregar stories e também não é possível fazer publicações

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Instagram parou de funcionar na noite deste domingo, 21



A rede social Instagram apresentou instabilidade na noite deste domingo, 21. Diversos usuários estão reclamando que não conseguem atualizar o feed, ver os stories e fazer publicações. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa do Instagram, mas ainda não obteve retorno. A queda da popular rede social entrou rapidamente para os assuntos mais comentados do Twitter e, além de reclamações, os usuários fizeram vários memes com a situação. Muitas pessoas comentaram que foram mexer no modem da internet achando que o problema era o sinal. “O Instagram caiu e eu já estava achando que era minha internet”, comentou um seguidor. “Mona, quase que eu tenho um infarto. Estava usando aqueles apps de ver quem parou de seguir e o Instagram parou de funcionar, nossa, quase morro achando que tinha sido hackeado”, declarou outro. “Postei foto nos stories e o Instagram caiu, meu Deus, não sabia que eu era tão feio assim, migas”, brincou mais um. O Facebook, que assim como o Instagram é uma rede social da empresa Meta, não apresentou instabilidade e nem saiu do ar neste domingo.

Eu vindo no Twitter pra ver se o Instagram caiu mesmo KKKK pic.twitter.com/GtTcG1jYMn — VINIZIN DOS VÍDEOS (@ComedyVini) May 21, 2023

Checando o Twitter pra ver se o instagram tá fora do ar pic.twitter.com/DlWtEawkgG — gabs (@Gabrieldlagares) May 21, 2023

eu quando o instagram cai: pic.twitter.com/JESIYSXzBZ — nathy (@ttdanathykk) May 21, 2023

eu quando o instagram cai: pic.twitter.com/JESIYSXzBZ — nathy (@ttdanathykk) May 21, 2023

agr tá explicado, mark zuckerberg faça o Instagram voltar imediatamente pic.twitter.com/J1ffDJI3zg — mel daroit (@megrassmann) May 21, 2023

o instagram caiu e eu ja tava assim achando que era minha internet EU COM O MODEM pic.twitter.com/qE3yALQsYi — Everthon (@EVERTHON2016) May 21, 2023

o instagram caindo e eu com medo achando q tinham hackeado minha conta ! pic.twitter.com/hsusYuj2JO — Everthon (@EVERTHON2016) May 21, 2023