Instagram apresenta nova instabilidade nesta sexta-feira

Perfil oficial da plataforma confirmou problemas e disse que ‘trabalha o mais rápido possível’ para consertar defeitos na rede

Solen Feyissa/Flickr/Creative Commons Instagram apresentou instabilidade nesta sexta



Usuários do Instagram notaram nova instabilidade no aplicativo na tarde desta sexta-feira, 8, quatro dias após uma falha de manutenção deixar a rede social e outras plataformas de propriedade do Facebook fora do ar por mais de seis horas. De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em plataformas digitais ao redor do mundo, a rede social teve um pico de reclamações às 15h42, com mais de 1,4 mil notificações somente no Brasil. Alguns usuários relataram que não conseguiam entrar ou atualizar o feed. “Sabemos que alguns de vocês estão apresentando problemas para usar o Instagram agora. Sentimos muito e estamos trabalhando o mais rápido possível para consertar isso”, afirmou pelas redes sociais a página oficial do Instagram.

O Facebook também usou as redes para se pronunciar, repetindo a mesma mensagem enviada ao público quando o sistema da empresa caiu na última segunda-feira, 4. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão com problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para trazer as coisas de volta à normalidade o mais rápido possível e pedimos desculpas pela inconveniência”, afirmou. Até o momento, o motivo da nova instabilidade não foi divulgado.