Nomes de restaurantes no iFood são alterados para frases políticas e antivacina

Ainda não se sabe o que causou problema na plataforma; internautas suspeitam de ataque de hackers

Reprodução / Youtube / iFood Aplicativo é um dos mais populares para delivery de comida



Usuários do aplicativo de delivery de comida iFood em cidades como Salvador, Natal e Florianópolis relataram na noite desta terça mudanças estranhas nos nomes de restaurantes que negociam pela plataforma. Em prints divulgados nas redes sociais, em vez dos nomes usuais, aparecem frases políticas como ‘Lula Ladrão’ ‘Petista Comunista’, ‘Bolsonaro 2022’, de humor negro como ‘Marielle de Franco peneira’ (sic), em referência à vereadora carioca assassinada em 2018, e alegações falsas como ‘Vacina mata’, além de referências a concorrentes do aplicativo. Ainda não se sabe o que causou o problema, e as suspeitas são de um ataque hacker ou de algum problema interno. Em nota oficial enviada à Jovem Pan, o iFood afirmou que o incidente está sob investigação, que 6% dos nomes de estabelecimentos foram afetados e garantiu que até o momento não há sinais de vazamentos de dados pessoais ou de cartão de crédito dos clientes, restaurantes e entregadores.