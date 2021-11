Avião que fazia acrobacias cai sobre mãe e filha na Argentina; veja vídeo

As duas ficaram feridas, mas não correm risco de vida; piloto ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros

REPRODUÇÃO TWITTER/IMPULSO CIUDADANO POR LA RED Queda de avião deixou três feridos na Argentina



Um avião caiu sobre uma mulher de 27 anos e sua filha, de 3, durante um show de acrobacias em um casamento no último sábado, 30, em Córdoba, na Argentina. Segundo o jornal Via País, a mãe teve sofreu uma fratura no fêmur ao tentar proteger a criança, que sofreu uma fratura na pelve. As duas estão internadas e fora de perigo. Já o piloto ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. A operação durou uma hora. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Segundo o jornal Lá Nacion, ele sofreu traumatismo craniano e lesões no tórax e abdômen. Uma investigação foi aberta para investigar as causas da queda. Uma testemunha gravou o momento em que o avião caiu, assista abaixo: