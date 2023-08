Nova atualização do WhatsApp permite envio de fotos em HD

Recurso já está disponível para algumas pessoas no Brasil

Allan White/ Fotos Públicas Atualização mais recente da plataforma de mensagens WhatsApp permite o envio de imagens de alta definição



A atualização mais recente da plataforma de mensagens WhatsApp permite o envio de imagens de alta definição (HD) com maior qualidade. “O compartilhamento de fotografias no WhatsApp acaba de ser atualizado. Agora é possível enviá-las em HD”, anunciou nesta quinta-feira, 17, Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta, que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp. O recurso já está disponível para algumas pessoas no Brasil e será lançado mundialmente ao longo das próximas semanas para as versões Android, iOS e web. Agora, ao enviar uma foto, os usuários terão a possibilidade de selecionar a opção HD, pois poderão escolher entre enviar a foto em qualidade padrão (na resolução 1600 x 1052 pixels) e em qualidade HD (na resolução 4096 x 2692 pixels). No entanto, a transmissão pré-determinada sempre será de qualidade padrão. A pessoa que receber uma imagem de alta resolução saberá disso pelas letras “HD” que aparecerão no canto inferior esquerdo da imagem minimizada.

*Com informações da EFE.