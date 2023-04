Novas regras para verificado do Twitter começam a valer neste sábado; veja o que muda

Quem tem conta verificada, mas não assinou o Twitter Blue perderá o selo

Twitter/Divulgação Plataforma passa por mudanças desde a compra pelo bilionário Elon Musk



O Twitter terá novas regras para perfis verificados a partir deste sábado, 1º de abril. O recurso ‘Verified Organizations’ lançado nesta sexta-feira, 31, vai cobrar US$ 1.000/mês (R$ 5 mil, na cotação atual) de empresas, organizações sem fins lucrativos e organizações de todos os tipos para que tenham seus perfis verificados nas redes e possam “distribuir” crachás de verificação para contas afiliadas. Cada afiliado adicional pagará US$ 50/mês (R$ 250). Esses custos mudam de acordo com a região e impostos. Na Itália, por exemplo, o selo custará 1.159 euros (R$ 6 mil) para a empresa e 61 euros (R$ 335) para o afiliado. A estética dos perfis dentro desse novo recurso também irá mudar. A conta recebe um selo dourado e um avatar quadrado (empresa ou ONGs) ou a marca cinza com avatar circular (organizações governamentais ou multilaterais). Quem pagar pelo ‘Verified Organizations’ terá todos os recursos do Twitter Blue, como editar tweets e postar tweets mais longos. Segundo o CEO da plataforma, Elon Musk, o novo recurso ajudará a estabelecer “se alguém realmente pertence a uma organização ou não para evitar a falsificação de identidade”. No entanto, segundo o “The New York Times”, as 10 mil empresas com mais seguidores e as 500 com maiores gastos em publicidade manterão o selo dourado sem custos. A partir de amanhã, todos os selos azuis de verificação de quem não assinou o Twitter Blue serão removidos. Para garantir um é preciso pagar U$$ 8/mês (R$ 40).