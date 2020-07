Outlook apresenta instabilidade; Microsoft diz já ter solucionado o problema

A Microsoft afirmou já ter encontrado a solução pelo problema, mas a situação só será normalizada dentro de ‘várias horas’

Divulgação/Microsoft O Outlook, da Microsoft, apresentou falhas nesta quarta-feira (15)



Usuários do Outlook relataram instabilidade no serviço de e-mail da Microsoft na tarde desta quarta-feira (15). Em comunicado oficial, a empresa confirmou que houve uma falha no serviço, mas o problema já está sendo resolvido. Segundo a Microsoft, a falha surgiu por causa de recentes atualizações internas. A companhia disse que “identificou o problema e está aplicando a correção”. “Confirmamos que nossas soluções são efetivas e os usuários vão ter o serviço restaurado”, prometeu a empresa, mas alertando que ainda levará “várias horas” para a situação ser normalizada para todo mundo. Ainda de acordo com a empresa, a falha afeta apenas o programa para computador. Usuários ainda conseguem acessar o e-mail pelos aplicativos em smartphones e pelo site do Outlook.

O site DownDetector, que monitora os serviços online de várias empresas, relatou um pico de notificações de problemas no Outlook no Brasil às 14h53. Um mapa indica que as regiões mais afetados são Brasil, México, Estados Unidos e Europa. Mais da metade das reclamações são de pessoas que não conseguem acessar o e-mail. Pelo Twitter, usuários têm reclamado que o programa fecha sozinho logo após a abertura. Segundo o site Bleeping Computer, o programa apresenta o erro 0xc0000005. Também no Twitter, o perfil oficial do Outlook respondeu a alguns usuários dizendo que a equipe está trabalhando para solucionar o problema.