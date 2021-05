Pioneiro da internet no Brasil, empresário Aleksandar Mandić morre aos 66 anos

Informação foi confirmada pelo filho do empresário, Axel, que não revelou a causa da morte; Mandić foi diagnosticado com leucemia e vinha tratando da doença

Reprodução/ Instagram @mandic Empresário criou um dos primeiros provedores de internet no país



Considerado um dos pioneiros da internet no Brasil, Aleksandar Mandić morreu na tarde desta quinta-feira, 6, aos 66 anos. A informação foi anunciada por seu filho Axel, que não confirmou a causa da morte do pai. Entretanto, o empresário mostrava frequentemente idas ao hospital. Em 2020, ele ficou cerca de 40 dias na UTI depois de testar positivo para Covid-19, mas conseguiu se recuperar. Depois disso, Mandić foi diagnosticado com leucemia e vinha tratando a doença nos últimos meses. Pioneiro no ramo, o empresário é lembrado por ter criado um dos primeiros provedores de internet no Brasil, por ser um dos fundadores do portal iG (Internet Group) e pelo aplicativo Mandić Magic, lançado em 2013, que hoje se chama Wi-Fi Magic. A ferramenta é alimentada por usuários e armazena senhas de Wi-Fi de lugares públicos, disponibilizando-as de forma gratuita.