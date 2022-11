Rede social Mastodon ultrapassa 1 milhão de usuários após mudanças no Twitter

Plataforma surgiu há seis anos por insatisfação do CEO com o próprio Twitter

Reprodução Rede social tem crescido por insatisfação do público após compra de Elon Musk



Desde a oficialização da compra do Twitter por Elon Musk, usuários têm migrado da rede social para o Mastodon, uma plataforma parecida. A rede acabou de ultrapassar 1 milhão de usuários ativos nesta semana. O anúncio foi feito pelo fundador e CEO do Mastodon, Eugen Rochko, na própria rede. “1.028.362 usuários ativos mensais em toda a rede hoje”, escreveu. Na última semana, Musk demitiu milhares de funcionários do Twitter, perdeu grandes marcas na publicidade e agora tenta readmitir alguns dos que foram embora porque ocupavam cargos importantes. O Mastodon tem seis anos de vida e surgiu como uma insatisfação de Eugen com o Twitter. Segundo o CEO, o aumento de usuários vem desde abril deste ano. Desde que Musk assumiu o comando do Twitter, 1.124 pessoas criaram conta no Mastodon.