SP recebe tecnologia 5G e conexão estará disponível a partir desta quinta

Prestadoras que adquiriram as faixas de transmissão durante a licitação poderão ativar as antenas na capital paulista; cronograma prevê fim das instalações somente em 2025

EFE/EPA/ANDY RAIN Tecnologia 5G foi implementada e disponibilizada em Brasília no início do mês de julho e agora passará a existir em São Paulo



A cidade de São Paulo recebeu o 5G e, a partir desta quinta-feira, 04, passará a disponibilizar os serviços para seus usuários proprietários de telefones compatíveis com a tecnologia. Trata-se da primeira fase de implementação do sinal, que terá sua conclusão apenas em julho de 2025 após a instalação de 1.540 estações emissoras por prestadora – ou seja, 1 ERB para cada 10 mil habitantes. No momento, serão instaladas pouco mais de 460 estações para que os paulistanos possam usufruir da nova tecnologia. Segundo informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a maior concentração de antenas que passarão a emitir as frequências do 5G está no Centro Histórico, na região da Avenida Paulista e no Itaim Bibi. Já os bairros da Aclimação, da Mooca e do Brás, por exemplo, terão cobertura menor no início do processo. “Até esta terça-feira, 2, no entanto, já havia recebido 1.378 pedidos de licenciamento na faixa de 3,5 GHz, quase o triplo do total de antenas que deverão ser instaladas no município neste ano”, informou o órgão.