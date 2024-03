SpaceX realiza com sucesso terceiro voo de teste do foguete Starship; veja vídeo

Foguete Starship da SpaceX é testado quanto a diferentes capacidades, incluindo realizar o primeiro religamento de um motor Raptor no espaço e promover uma reentrada controlada

A SpaceX realizou nesta quinta-feira, 14, a decolagem do foguete Starship. É o terceiro voo de teste não tripulado do foguete. A decolagem ocorreu às 10h25 (horário de Brasília) na plataforma de lançamento em Boca Chica, no Texas, Estados Unidos, e foi transmitida ao vivo pelo perfil da companhia no X (ex-Twitter, que também pertence a Elon Musk, dona da SpaceX). Durante o lançamento, a SpaceX busca demonstrar as várias capacidades do Straship, em procedimentos que devem ser verificados, como a repetição da queima bem-sucedida de ascensão dos dois estágios, a abertura e fechamento da porta de carga da Starship e transferência de propelente durante a fase de cruzeiro do estágio superior. Além disso, durante o teste, a companhia espera realizar o primeiro religamento de um motor Raptor no espaço e promover uma reentrada controlada. Com 120 metros de altura, a nave é literalmente a grande aposta da SpaceX para consolidar os planos de levar astroautas à Lua por meio do programa Artemis da NASA. Os planos de viagens futuras incluem a ida a Marte.

O contrato firmado com a agência espacial americana prevê o desenvolvimento de uma versão do veículo capaz de alunissar ainda nesta década. No segundo voo de teste, realizado em novembro de 2023, os 33 motores do propulsor “Super Heavy” funcionaram conforme o foguete subia. Mas pouco depois da separação da parte superior da Starship do propulsor, ocorreram problemas com alguns motores, levando à desintegração do propulsor. O Starship é um foguete de 120 metros de altura e, de acordo com as informações divulgadas, é o mais potente já construído, com força de empuxo de 74,3 meganewtons, mais do que o dobro da potência dos foguetes Saturno V, utilizados nas missões Apollo à Lua.

