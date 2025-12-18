TikTok assina acordo de venda de operações nos EUA, diz site

Medida é para evitar proibição no país; acordo tem previsão de ser assinado no dia 22 de janeiro e tem até 120 dias para transação de comando

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO ByteDance tinha até o dia 16 de dezembro para concluir a venda das operações nos Estados Unidos



A plataforma chinesa TikTok assinou um acordo para vender operações nos Estados Unidos a investidores. De acordo com as informações divulgadas pela agência Reuters, tendo como base o site de notícias americano Axios, a ByteDance venderá 80% das operações para as empresas Oracle, Silves Lake e MGX, sediadas em Abu Dhabi. Elas formarão um grupo da rede social chamado TikTok USDS Joint Venture LLC. Outros 30,1% do TikTok USDS serão das afiliadas de determinados investidores já existentes da ByteDance e 19,9% permanecerão com a empresa chinesa.

O acordo, que deve ser fechado em 22 de janeiro, coloca um fim entre os Estados Unidos e a plataforma de vídeo curtos, que estava ameaçada de deixar de funcionar em solo norte-americano. A transação de comando deverá sem concluída em até 120 dias após o acordo ser fechado.

Em 2024, foi aprovada uma lei nos Estados Unidos que obrigava a ByteDance a vender o controle da operação da plataforma no país para que continuasse funcionando. O dono da plataforma tinha até 16 de dezembro, última terça-feira, para concluir a venda. O prazo já tinha sido adiado três vezes. A razão da transferência de comando do TikTok era para que o governo chinês não tivesse acesso a eventuais dados de usuários americanos.

A ByteDance nega que tenha vínculos com o governo chinês, e diz que os dados dos usuários são armazenados em servidores da Oracle – uma das empresas que, caso se confirme a venda, será uma das administradoras. Apesar das desconfianças sobre os dados, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem mais de 15 milhões de seguidores na plataforma, e diz que ela o ajudou a vencer as eleições. A Casa Branca também abriu, recentemente, uma conta na rede social.