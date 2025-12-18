Centro cultural em Washington muda de nome para homenagear Trump
A mudança para ‘Trump-Kennedy Center’ foi anunciada pela porta-voz do governo Karoline Leavitt pelas redes sociais nesta segunda-feira
O Kennedy Center, centro cultural de artes cênicas em Washington, capital dos Estados Unidos, passará a levar o nome de Donald Trump. A mudança para “Trump-Kennedy Center” foi anunciada pela porta-voz do governo Karoline Leavitt pelas redes sociais nesta segunda-feira (18). Segundo ela, a medida foi aprovada de maneira unanime por “algumas das pessoas mais bem sucedidas do mundo” que compõe o grupo que administra o prédio por conta do “trabalho inacreditável” realizado pelo presidente, salvando o prédio no ano passado.
I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump…
— Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025
