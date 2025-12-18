Jovem Pan > Notícias > Mundo > Centro cultural em Washington muda de nome para homenagear Trump

A mudança para ‘Trump-Kennedy Center’ foi anunciada pela porta-voz do governo Karoline Leavitt pelas redes sociais nesta segunda-feira

Heather Diehl/Getty Images/AFP Kennedy Center Segundo ela, a medida foi aprovada de maneira unanime por "algumas das pessoas mais bem sucedidas do mundo"

O Kennedy Center, centro cultural de artes cênicas em Washington, capital dos Estados Unidos, passará a levar o nome de Donald Trump. A mudança para “Trump-Kennedy Center” foi anunciada pela porta-voz do governo Karoline Leavitt pelas redes sociais nesta segunda-feira (18). Segundo ela, a medida foi aprovada de maneira unanime por “algumas das pessoas mais bem sucedidas do mundo” que compõe o grupo que administra o prédio por conta do “trabalho inacreditável” realizado pelo presidente, salvando o prédio no ano passado.

