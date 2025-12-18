Jovem Pan > Notícias > Economia > Empresa de Trump entra no ramo de fusão nuclear

Empresa de Trump entra no ramo de fusão nuclear

O acordo prevê a construção de usina nuclear a partir de 2026 com capacidade para 50 MW

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 16h21
  • BlueSky
EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL O presidente dos EUA, Donald Trump, assina o pacote de financiamento para reabrir o governo federal no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 12 de novembro de 2025. O projeto de lei de gastos de curto prazo financia o governo até 30 de janeiro e encerra a paralisação mais longa da história dos EUA. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL A Trump Media pagará US$ 200 milhões na assinatura do acordo

A Trump Media & Techonogy Group, empresa ligada ao presidente americano Donald Trump por trás da rede Truth Social, anunciou nesta quarta-feira (18) que está entrando no setor de fusão nuclear. A companhia do magnata uniu seus negócios à TAE Technologies. A troca de ações foi aporvada pelos conselhos de ambas empresas e de ser concluída em 2026. A movimentação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas das empresas e órgãos reguladores.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O acordo prevê a construção de usina nuclear a partir de 2026 com capacidade para 50 MW. A Trump Media pagará US$ 200 milhões na assinatura, e US$ a 100 milhões no fechamento do acordo.

Leia também

Trump coloca placas na 'Calçada da Fama Presidencial' com insultos a Biden e Obama
Putin chama aliados de Kiev de 'porquinhos europeus'
'Trump é meu amigo, não tem porque brigar', diz Lula em Brasília
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >