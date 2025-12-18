Empresa de Trump entra no ramo de fusão nuclear

O acordo prevê a construção de usina nuclear a partir de 2026 com capacidade para 50 MW

EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL A Trump Media pagará US$ 200 milhões na assinatura do acordo



A Trump Media & Techonogy Group, empresa ligada ao presidente americano Donald Trump por trás da rede Truth Social, anunciou nesta quarta-feira (18) que está entrando no setor de fusão nuclear. A companhia do magnata uniu seus negócios à TAE Technologies. A troca de ações foi aporvada pelos conselhos de ambas empresas e de ser concluída em 2026. A movimentação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas das empresas e órgãos reguladores.

O acordo prevê a construção de usina nuclear a partir de 2026 com capacidade para 50 MW. A Trump Media pagará US$ 200 milhões na assinatura, e US$ a 100 milhões no fechamento do acordo.