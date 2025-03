Usuários do X relatam problemas com a plataforma nesta segunda-feira

De acordo com dados do Downdetector, foram contabilizadas mais de 4.035 reclamações até às 11h10

Na manhã desta segunda-feira (10), usuários do X (antigo Twitter), encontraram dificuldades para acessar a plataforma. De acordo com dados do Downdetector, foram contabilizadas mais de 2.600 reclamações de instabilidade até às 7h. Os problemas de acesso começaram a ser relatados por volta das 6h20, gerando preocupação entre os usuários que dependem da rede para comunicação e informações. A instabilidade na plataforma afetou tanto usuários comuns quanto empresas que utilizam a rede para interagir com seus clientes.

A equipe de suporte da X ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação, deixando os usuários ansiosos por uma solução. Enquanto isso, a hashtag relacionada ao problema começou a ganhar destaque, com internautas compartilhando suas experiências e tentando encontrar alternativas para se manterem conectados.

