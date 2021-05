Whatsapp libera ferramenta que acelera reprodução de áudios

Função já está sendo disponibilizada gradualmente para usuários do aplicativo no iOS e no Whatsapp Web; novidade deve chegar em breve para o sistema Android

Pixabay / LoboStudioHambur Ferramenta permite até dobrar a velocidade de reprodução de áudios



O Whatsapp liberou uma nova ferramenta que permite que os usuários acelerem a reprodução de áudios recebidos no aplicativo. A novidade está sendo disponibilizada de forma gradual para usuários no sistema iOS e do Whatsapp Web. A empresa informou que a função chegará ao sistema Android em breve. A ferramenta permite a reprodução de áudios nas velocidades 1.0, 1.5 e 2.0. A última novidade do aplicativo havia sido a mudança nas políticas de privacidade, que entrou em vigor no último sábado, 15. Segundo o Whatsapp, os usuários que não concordarem com as novas regras verão seu aplicativo perder a funcionalidade gradualmente. Ainda de acordo com a empresa, as pessoas serão informadas sobre terem aceitado ou não as regras e começarão a ter seus serviços limitados em sequência.