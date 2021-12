Whatsapp permite utilização de mensagens que desaparecem em até 24 horas em novas conversas

Com novo recurso, mensagens de novos chats poderão desaparecer automaticamente em até 24 horas; novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 6

Reprodução/Alfredo Rivera/Pixabay Aplicativo informou que o recurso aumenta a privacidade dos usuários, alegando que mensagens apagadas não deixam vestígios



O Whatsapp liberou um recurso que permite utilizar mensagens temporárias como padrão de novas conversas. Quando o usuário ativar a opção, tudo que for enviado em novas conversas no aplicativo será apagado depois de um tempo. A novidade começou a ser liberada pela empresa nesta segunda-feira, 6, e é uma expansão de um recurso utilizado em novembro de 2020, que permitia ativar mensagens temporárias individualmente na conversa. A nova versão permitirá ativar a ferramenta em todos os chats. A plataforma permitirá que as mensagens desapareçam após 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Ao justificar a novidade, o Whatsapp informou que o recurso aumenta a privacidade dos usuários, alegando que mensagens apagadas não deixam vestígios, e que a novidade não altera ou apaga conteúdos que foram enviados antes da ativação das mensagens temporárias.