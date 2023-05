WhatsApp permitirá que usuários editem mensagens enviadas

Edição ficará disponível por 15 minutos após o envio do texto e modificações serão sinalizadas; recurso entra na plataforma nas próximas semanas

Whatsapp/Reprodução Edições também serão protegidas com criptografia



Nas próximas semanas, os usuários do WhatsApp poderão editar mensagens que foram enviadas. A nova funcionalidade da plataforma foi anunciada pelo presidente da Meta (empresa dona do aplicativo), Mark Zuckerberg, nesta segunda-feira, 22. De acordo com a companhia, a edição ficará disponível por 15 minutos após o envio da mensagem e os textos que forem alterados serão sinalizados com a palavra “editada”, como ocorre no Facebook. Para editar as mensagens, basta manter pressionada a caixa do texto e escolher “Editar” no menu. A empresa informou que o histórico de edição não será mostrado e que as alterações serão protegidas com criptografia de ponta a ponta, assim como ocorrem com as demais mensagens. O recurso ficará disponível para todos os usuários nas próximas semanas, segundo a Meta. Contudo, para que a funcionalidade apareça, é preciso estar com o aplicativo atualizado.