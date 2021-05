Yahoo Respostas encerra as atividades nesta terça-feira

A empresa justifica que a plataforma, que é um dos serviços de perguntas e respostas mais antigos da internet, perdeu popularidade nos últimos anos

Reprodução Yahoo Respostas Mensagem no Yahoo Respostas alerta que a página será desativada no dia 4 de maio de 2021



O Yahoo Respostas, um dos serviços de perguntas e respostas mais antigos da internet, encerrará as suas atividades de forma permanente nesta terça-feira, 4. O prazo já tinha sido estipulado pela empresa no começo de abril, sendo que desde o dia 20 a plataforma não aceita novos questionamentos e está funcionando apenas com o conteúdo antigo. A partir de quarta-feira, 5, quem acessar o portal será direcionado a página principal do Yahoo. Porém, até o dia 30 de junho é possível solicitar um backup das suas perguntas. Depois disso, o conteúdo será perdido para sempre. O Yahoo afirma ter decidido tirar o site do ar porque ele teria perdido popularidade nos últimos tempos e a empresa pretende desviar os recursos a outros produtos que atendem melhor o seu público. No entanto, o Yahoo Respostas também vinha gerando preocupações em relação à desinformação, já que qualquer usuário poderia responder as perguntas de outro sem citar fontes verídicas.