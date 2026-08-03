Usuários relatam que WhatsApp suspendeu contas sem aviso prévio
Usuários relataram nesta segunda-feira (3) que tiveram as contas suspensas pela plataforma e precisaram solicitar análise para ter o acesso devolvido. Segundo os clientes afetados, o aviso no aplicativo mostrava que a verificação seria concluída em até 24 horas.
A plataforma também comunicou, na mensagem, aos usuários afetados que a suspensão teria ocorrido pela possibilidade de a conta não ter seguido os seus termos de serviço.
Usuários de contas de espanhol no X também relataram o banimento.
A Jovem Pan entrou em contato com a Meta, dona do WhatsApp, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.