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Usuários relatam que WhatsApp suspendeu contas sem aviso prévio

Diversos clientes da plataforma disseram nesta segunda-feira (3) que tiveram de solicitar análise para ter o acesso devolvido

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Suspensão de contas do WhatsApp
O aviso de impedimento de acesso ao WhatsApp apareceu para diversos usuários nesta segunda-feira (3) Reprodução/X @cyruslohan

Usuários relataram nesta segunda-feira (3) que tiveram as contas suspensas pela plataforma e precisaram solicitar análise para ter o acesso devolvido. Segundo os clientes afetados, o aviso no aplicativo mostrava que a verificação seria concluída em até 24 horas.

A plataforma também comunicou, na mensagem, aos usuários afetados que a suspensão teria ocorrido pela possibilidade de a conta não ter seguido os seus termos de serviço.

Usuários de contas de espanhol no X também relataram o banimento.

A Jovem Pan entrou em contato com a Meta, dona do WhatsApp, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.