Usuários relatam que WhatsApp suspendeu contas sem aviso prévio

Diversos clientes da plataforma disseram nesta segunda-feira (3) que tiveram de solicitar análise para ter o acesso devolvido

O aviso de impedimento de acesso ao WhatsApp apareceu para diversos usuários nesta segunda-feira (3)

Usuários relataram nesta segunda-feira (3) que tiveram as contas suspensas pela plataforma e precisaram solicitar análise para ter o acesso devolvido. Segundo os clientes afetados, o aviso no aplicativo mostrava que a verificação seria concluída em até 24 horas.

A plataforma também comunicou, na mensagem, aos usuários afetados que a suspensão teria ocorrido pela possibilidade de a conta não ter seguido os seus termos de serviço.

Gente, socorro. Meu WhatsApp foi bloqueado DO NADA! Alguém já passou por isso? Sabe se tem alguém com quem posso falar? Já solicitei a análise e dizem q devem dar uma resposta em 24 horas mas é tudo meio automatizado. Estou no meio de compromissos super importantes, que loucura! pic.twitter.com/AINKpOYyaP — Ana Lesnovski (@analesnovski) August 3, 2026

whatsapp decidiu banir minha conta do nada ?????? que isso gente joguei no search um monte de gente passando por isso hoje tambem pic.twitter.com/SiBNBgfnoS — lucas (@cyruslohan) August 3, 2026

Pessoal!

Aconteceu algum erro com a IA da meta que acabou banindo a conta do WhatsApp de algumas pessoas, e pelo que vi foi uma onda de banimentos grande (o meu WhatsApp incluso).

A ver qual vai ser o posicionamento do WhatsApp, mas caso não volte teremos uma onda de processos. pic.twitter.com/JGE9mngOGF — Arthur Estrela – Advogado de Dir. Digital e Gamer (@arthurestreladv) August 3, 2026

Usuários de contas de espanhol no X também relataram o banimento.

Acabo de entrar a WhatsApp y está este mensaje @WhatsApp @Meta , a alguien más le pasó? pic.twitter.com/LgrbA0Ykli — Felipe (@_Pipebermudez) August 3, 2026

Me acaban de suspender el WhatsApp esto jamás había pasado y no sabía que hacían esto. ¿A alguien le ha pasado esto? pic.twitter.com/4szJBkJaTD — Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) August 3, 2026

A Jovem Pan entrou em contato com a Meta, dona do WhatsApp, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.