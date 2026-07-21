Valdemar sobre Tereza Cristina como vice de Flávio: ‘Não foi convidada’

Segundo o presidente do PL, a senadora deseja se candidatar à Presidência do Senado

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou à Jovem Pan nesta terça-feira (21) que a senadora Tereza Cristina não foi convidada para ser vice na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). “Não foi convidada. Ela deseja ser candidata à Presidência do Senado”, afirmou.

Valdemar disse acreditar que quem dará a última palavra na escolha será o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Valdemar, Bolsonaro tem um faro político que já foi demonstrado quando decidiu que Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputaria o governo de São Paulo em 2022.

Flávio já sinalizou a intenção de escolher uma mulher para o posto, de olho no eleitorado feminino. Antes da declaração, Valdemar defendeu o nome de Tereza Cristina, com o argumento de que agregaria votos. Outros nomes ventilados são da administradora Daniella Marques e da deputada Simone Marquetto (PP-SP).

O presidente do PL também disse à Jovem Pan que, por ele, o cargo da vice-presidência seria de uma mulher. “Na minha opinião, tem que ser mulher”, declarou.

O dirigente do PL reafirmou a intenção de buscar apoio de outros partidos ao nome de Flávio. “Temos várias coligações com o PP nos Estados. Temos muitas coisas com PP, União Brasil. Temos muitas alianças nos Estados com Republicanos. Estamos conversando com Podemos. Pessoal de Minas está conversando com o PSDB”, continuou.

Valdemar Costa Neto disse ainda acreditar que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retornará ao Brasil em janeiro, caso haja uma vitória de Flávio e seja feita uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro de 2023.

*Com informações do Estadão Conteúdo