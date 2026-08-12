Tarcísio diz que áudios de Flávio a Vorcaro não impactam relação com senador

O governador de São Paulo declarou que as conversas entre o senador e o banqueiro 'não tem nenhum efeito'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira (12) que os áudios enviados pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, “não têm nenhum efeito” na sua relação com o senador. O chefe do Executivo paulista, no entanto, afirmou que, “sempre” que o parlamentar for questionado sobre o assunto, deve prestar esclarecimentos.

Em entrevista à CNN Brasil, Tarcísio contou que Flávio já tem buscado dar os “esclarecimentos” sobre o episódio. O governador também classificou o Caso Master como “uma vergonha nacional”.

Em 13 de maio, a agência de notícias Intercept Brasil noticiou que Flávio trocou mensagens com Vorcaro, com o intuito de captar financiamento para o filme “Dark Horse”. Em 19 de maio, o portal Metrópoles revelou que o parlamentar se encontrou com o banqueiro após a primeira prisão, em novembro de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero para apurar supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Em entrevista a jornalistas, o senador confirmou a visita.

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a utilizar o monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para ‘botar um ponto final’ nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse Flávio.

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, o dono do Banco Master se comprometeu a repassar US$ 24 milhões para financiar o longa. Desse montante, ao menos US$ 10 milhões teriam sido pagos de fevereiro a maio de 2025.

As mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil mostraram uma negociação entre Flávio e o Vorcaro. Em outubro de 2025, o senador chegou a cobrar o banqueiro, afirmando que a produção estava “no limite” financeiro. Os diálogos também indicaram que houve um encontro na casa do dono do Banco Master, em São Paulo, em 2 de novembro de 2025, que contou com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh.

Apesar da repercussão, Flávio tem defendido publicamente a captação dos recursos. Em 15 de maio, durante evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, o presidenciável justificou o investimento privado na obra e criticou o uso de verba pública para o que chamou de “propaganda política”.

Como exemplo, citou o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval de 2026. Na mesma ocasião, Flávio criticou o Intercept Brasil. Ele classificou a equipe como “suspeita” e acusou o veículo de tentar “interceptar o futuro do país”.