Gol lidera ranking de carros usados mais buscados em São Paulo; veja lista

Divulgação/Volkswagen Gol respondeu por 4,7% das buscas, segundo levantamento da OLX



O Volkswagen Gol foi o carro usado mais procurado no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da OLX, maior marketplace de classificados automotivos do país. O modelo respondeu por 4,7% das buscas. Na sequência, Fiat Palio e Chevrolet Corsa dividiram a segunda posição, com 3,2% cada. O Honda Civic ficou em terceiro lugar (3%), seguido por Toyota Corolla e Fiat Uno, empatados na quarta colocação, com 2,2% de participação cada.

O ranking mostra ainda o Honda Fit e o Chevrolet Celta em quinto lugar (2,1% cada), o Ford Fiesta em sexto (1,8%) e o Chevrolet Onix em sétimo (1,7%). O Ford Ka aparece na oitava posição (1,6%), enquanto Volkswagen Fox e Hyundai HB20 dividem a nona colocação (1,5% cada). O Volkswagen Saveiro fecha a lista dos dez mais buscados, com 1,3%.

Top 10 carros usados mais procurados em SP

Volkswagen Gol – 4,7%

– 4,7% Fiat Palio – 3,2%

– 3,2% Chevrolet Corsa – 3,2%

– 3,2% Honda Civic – 3%

– 3% Toyota Corolla – 2,2%

– 2,2% Fiat Uno – 2,2%

– 2,2% Honda Fit – 2,1%

– 2,1% Chevrolet Celta – 2,1%

– 2,1% Ford Fiesta – 1,8%

– 1,8% Chevrolet Onix – 1,7%

O que considerar antes de comprar um seminovo

Para muitos motoristas, optar por um carro seminovo é uma alternativa vantajosa. Além de custar menos do que um zero-quilômetro, o modelo já passou pela fase de maior desvalorização, tende a perder menos valor nos anos seguintes e, em muitos casos, oferece mais equipamentos de conforto e segurança na comparação com veículos novos da mesma faixa de preço.

Especialistas destacam, no entanto, que a atenção na hora da compra é fundamental. Entre os pontos que devem ser avaliados estão:

Histórico e procedência : checar documentação, eventuais registros de sinistro, leilão, multas ou restrições legais.

: checar documentação, eventuais registros de sinistro, leilão, multas ou restrições legais. Estado geral : inspecionar lataria, interior e acabamento.

: inspecionar lataria, interior e acabamento. Parte mecânica e elétrica : observar funcionamento do motor, câmbio, freios e itens como ar-condicionado, vidros e travas.

: observar funcionamento do motor, câmbio, freios e itens como ar-condicionado, vidros e travas. Quilometragem : analisar se o número é compatível com o ano do carro e desconfiar de valores muito baixos.

: analisar se o número é compatível com o ano do carro e desconfiar de valores muito baixos. Laudo cautelar: contratar vistoria especializada pode aumentar a segurança do negócio.

Com planejamento e atenção a esses detalhes, é possível encontrar boas oportunidades no mercado de seminovos e escolher um modelo que atenda às necessidades do comprador com melhor custo-benefício.