Montadoras de carros elétricos pressionam para recuo da taxa de importação

O governo federal anunciou um aumento nas tarifas de importação para veículos elétricos e híbridos, com o objetivo de incentivar a instalação de fabricantes no Brasil. A tarifa para carros 100% elétricos subiu de 10% para 18%; para híbridos de 15% para 25%; para híbridos plug-in de 12% para 20%; e para caminhões elétricos de 20% para 35%. Esse movimento visa conter as importações e estimular a produção nacional, em resposta à pressão das montadoras locais que pedem o retorno da alíquota de 35%. O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, defende a manutenção do cronograma inicial do governo, que prevê aumentos graduais até 2026. Bastos argumenta que as empresas já estão adaptadas ao cenário atual e pede estabilidade nas regras. As vendas de carros elétricos cresceram 91% em 2023 em comparação com 2022, com 93 mil unidades vendidas contra 49 mil no ano anterior. As montadoras chinesas BYD e GWM planejam iniciar a produção no Brasil em 2025, com a GWM já preparando sua fábrica para iniciar a produção em escala entre março e junho do próximo ano.

O diretor técnico da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Henry Joseph Júnior, destaca a importância da descarbonização e a necessidade de infraestrutura adequada para veículos elétricos. Ele menciona que, além dos biocombustíveis, o Brasil precisa se alinhar às tecnologias aceitas internacionalmente. A infraestrutura de carregamento é crucial, com avanços como carregadores que podem carregar 80% da bateria em 30 minutos e realizar diagnósticos do veículo durante o carregamento. Alberto Gomes, diretor da Autel, enfatiza a importância dos carregadores inteligentes, que podem fornecer informações sobre o estado do veículo enquanto ele é carregado.

A mobilidade elétrica também inclui o aluguel de veículos por minuto em aeroportos. O serviço, que começou em São Paulo, está sendo expandido para Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Recife. O custo gira em torno de R$ 0,59 por minuto, com uma hora de uso custando entre R$ 35 e R$ 40, mais barato que o uso de carros de aplicativo. São Paulo sediará um evento internacional sobre mobilidade e zero emissões de gases poluentes nos veículos, destacando a crescente importância da mobilidade sustentável no Brasil.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos