Intenção de compra de carros elétricos cresce no Brasil

Governo sancionou projeto ‘Mover’ visando impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e a descarbonização do setor automotivo nacional

LeeRosario/Pixabay Interessados pelo tipo de veículo destacam a isenção do IPVA e a redução de impostos como fatores atrativos



A intenção de compra de carros elétricos está crescendo no Brasil. Um novo modelo de carro elétrico apresenta diversas características para agradar diferentes públicos. Para quem valoriza o design, destacam-se os faróis dianteiros de LED e a aparência frontal esportiva. Na traseira, as lanternas conectadas preenchem grande parte do visual. Para quem busca espaço, a distância entre eixos de mais de 2,70 metros e o porta-malas de 450 litros garantem lugar para cinco pessoas com facilidade. Interessados pelo tipo de veículo destacam a isenção do IPVA e a redução de impostos como fatores atrativos. O modelo de lançamento é o Sedan BYD King, que oferece tecnologia híbrida plug-in, combinando motor elétrico e bateria maior com motor a combustão. A montadora também se tornou referência em modelos totalmente elétricos, com mais de 2.600 unidades emplacadas em Brasília entre janeiro e maio de 2024, alcançando 11% de participação de mercado no Distrito Federal.

Uma pesquisa Ipsos Drivers realizada em março mostra que 16% dos entrevistados consideram muito provável a aquisição de um carro 100% elétrico em um futuro próximo, um aumento em relação aos 14% de 2023. A tecnologia embarcada nos novos carros elétricos, como painéis 100% digitais e comandos de voz, tem atraído os consumidores. Apesar dos benefícios, ainda há resistência às inovações. O técnico do Palmeiras, inicialmente preferindo carros a combustão, mudou de opinião após testar um modelo elétrico da BYD. O Congresso aprovou e o governo federal sancionou o projeto de mobilidade verde e inovação, o Mover, visando impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e a descarbonização do setor automotivo nacional. Este movimento é um passo significativo para a modernização do setor automotivo no Brasil, promovendo a sustentabilidade e a inovação tecnológica.

Publicado por Luisa Cardoso