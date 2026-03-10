Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Alan Ghani > Guerra contra o Irã poderá tornar Trump bem impopular

Guerra contra o Irã poderá tornar Trump bem impopular

É claro que o consumidor norte-americano vai ficar insatisfeito, ainda mais quando foi promessa de campanha de Trump não se meter em guerras no Oriente Médio

  • Por Alan Ghani
  • 10/03/2026 08h00
  • BlueSky
TRUTH SOCIAL @REALDONALDTRUMP / AFP Esta captura de tela de um vídeo de oito minutos postado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no X mostra Donald Trump fazendo uma declaração sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã, em 28 de fevereiro de 2026. Esta captura de tela de um vídeo de oito minutos postado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no X mostra Donald Trump fazendo uma declaração sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã, em 28 de fevereiro de 2026.

Provavelmente quando Trump pensou em bombardear o Irã, acreditou que a queda do regime seria muito mais fácil do que imaginou. Aproveitando-se de uma revolta civil contra a ditadura teocrática de Teerã, Israel e EUA aproveitaram a situação para eliminar as lideranças do regime na esperança de que outros grupos assumissem o poder, o que não aconteceu.

Por mais que haja um forte descontentamento de boa parte da população iraniana com o regime dos aiatolás, a ruptura de poder não é trivial. Primeiro, porque não há lideranças organizadas capazes de fazer isso. Por enquanto, o poder militar encontrasse nas mãos dos aiatolás. Segundo, porque as ações externas, principalmente vindas do Ocidente, podem gerar um efeito contrário do desejado: fomentar o nacionalismo e o apoio ao atual regime.

Como a guerra tem durado mais tempo do que o previsto, a situação fica mais delicada para Trump. Isso porque, com o fechamento do estreito de Ormuz, o preço do petróleo e do gás natural dispararam.

Como essas commodities são insumos para diversos segmentos econômicos (transporte, agricultura, plásticos, químicos, indústria), sua elevação causa inflação no mundo inteiro. A gasolina chega mais alta na bomba e o alimento mais caro no prato.

Nesse cenário, é claro que o consumidor norte-americano vai ficar insatisfeito, ainda mais quando foi promessa de campanha de Trump não se meter em guerras no Oriente Médio. Em novembro deste ano, tem as midterms e a guerra poderá custar caro para ele. Se perder a maioria da Câmara e do Senado, Trump passará dois anos sem governabilidade e lutando para preservar o seu mandato.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >