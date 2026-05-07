Caso Master voltou com tudo nos holofotes da imprensa

Unslpash/ Telmo Filho Brasília completou 66 anos no dia 21 de abril



Duas notícias estão tirando o sono de muita gente em Brasília. A primeira foi a busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI). O senador foi uma das figuras que apareceu na troca de mensagens com Daniel Vorcaro, dono do banco Master. O “grande amigo da vida” de Vorcaro foi também um dos maiores interessados no aumento do limite do FGC, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF, justamente no momento em que o Master estava prestes a ser liquidado pelo Banco Central.

Evidentemente, a ação da PF preocupa outros senadores, principalmente aqueles com relações com os fundos de previdência que compraram ativos de baciada do banco Master, gerando prejuízos de mais de R$ 250 milhões aos cofres públicos.

Mas não é apenas o episódio Ciro Nogueira que tem preocupado o meio político. A delação de Daniel Vorcaro pode ser TNT para deputados, senadores, membros do Executivo e autoridades do Poder Judiciário.

Depois de estar adormecido nos noticiários por conta da rejeição de Jorge Messias ao STF, o caso Master voltou com tudo nos holofotes da imprensa. Messias não foi indicado para o STF, mas assiste a tudo de camarote, principalmente à possibilidade de senadores do centrão que o rejeitarem darem boas explicações para a PF. O mundo dá voltas, Brasília também.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.