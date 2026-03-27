‘Moraes não quer que Bolsonaro participe do processo eleitoral’, diz Mello Araújo

Vice-prefeito de São Paulo é cotado ao Senado e aguardava visita no dia 18

Anderson Romão/Agif/Estadão Conteúdo

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL), disse à coluna que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tinha como objetivo afastar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do processo eleitoral quando suspendeu visitas durante prisão domiciliar. Mello tinha um agendamento para o dia 18, na Papudinha, em Brasília.

“Agora precisamos esperar 90 dias para avaliar o que o Ministro [Alexandre de Moraes] vai fazer. O ministro não quer que o presidente participe do processo eleitoral. Isso é um absurdo, um preso comum recebe visitas, Bolsonaro não”, afirmou. “Estava marcado para dia 18, autorização judicial do ministro Alexandre, me organizo, vejo passagem e num piscar de olhos, ele entende que eu não posso mais visitar o Presidente, cancela tudo.

Inacreditável o que estamos vivendo neste país”, argumentou.

Como mostrou a coluna, a suspensão de visitas tem causado atraso na decisão do PL para a candidatura ao Senado Federal em São Paulo, que tem Mello como um dos favoritos. A reportagem até antecipou, em setembro do ano passado, que o vice-prefeito estava sendo cotado.

Questionado sobre uma data para a decisão, Mello Araújo firmou que aguarda com tranquilidade. “Estou deixando para que decidam com tranquilidade, não preciso me afastar, posso continuar no cargo, só não posso assumir a prefeitura”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.