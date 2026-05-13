PT celebra áudios de Flávio, prepara bombardeio nas redes sociais e quer viralizar ‘BolsoMaster’

Partido quer recuperar escândalos antigos e colar imagem de Flavio à corrupção

Ricardo Stuckert / PR PT planeja um "bombardeio a longo prazo" contra Flávio Bolsonaro (PL-RJ)



O PT planeja um “bombardeio a longo prazo” contra Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais após a divulgação de áudios do senador e pré-candidato à Presidência da República com o banqueiro Daniel Vorcaro virem à tona nesta quarta-feira (13). Internamente, o fato vem sendo celebrado no partido. Uma fonte da sigla chamou o acontecimento de “grata surpresa”.

Logo após a divulgação, o Partido dos Trabalhadores se manifestou. Na mensagem, um aviso: “compartilhe ao máximo” a postagem. Isso porque a estratégia, agora, é colar a imagem de Flávio à corrupção em vídeos de diversos membros do partido, que devem ser usados ao longo dos próximos dias. O caso deve ser usado de gancho para que a legenda do presidente Lula, pré-candidato à reeleição, recupere escândalos antigos ligados à Flávio, como as denúncias de rachadinha quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro e o caso Kopenhagen, quando uma franquia da loja de Flávio virou alvo do Ministério Público (MP-RJ) sob suspeita de lavagem de dinheiro.

A ideia é aproveitar que o tema corrupção tem subido nas pesquisas como principais preocupações do eleitor, alavancado, principalmente, pelo próprio caso do Banco Master.

Uma fonte importante do PT revelou à coluna que a estratégia é utilizar apenas fatos, repercutindo notícias da imprensa ou falas dos próprios personagens envolvidos na trama, como os áudios do próprio Flávio, com o objetivo de viralizar o nome de “BolsoMaster”. Assim, além de não “descer o nível”, o entendimento é que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pode escorregar, chamando a imprensa de mentirosa, por exemplo – o que seria bom para o PT, que entende que, dessa forma, Flávio começaria a perder a roupa de “moderado” e “Bolsonaro suave” que tem construído.

“Nós não vamos criar adjetivos, exagerar, nada. Só falaremos a verdade sobre Flávio Bolsonaro. A história de Flávio é a corda que vai enforcar a candidatura dele”, resumiu.

São Paulo

Em São Paulo, o entendimento do PT é que é possível relacionar o caso ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que vai tentar a reeleição contra Fernando Haddad (PT). Para um membro da campanha do ex-ministro da Fazenda, a relação entre Tarcísio e o caso será natural, já que a imagem do governador está colada a da família Bolsonaro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.