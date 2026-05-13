Partidos da chapa de Tarcísio estudam ‘convenção conjunta’

Ideia é fazer evento único em São Paulo; MDB, Republicanos, PP e União já sinalizaram positivamente

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Os presidentes das siglas em São Paulo tem conversado sobre o assunto e aguardam, também, um aceite do próprio Tarcísio.



Partidos do entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estudam fazer um grande evento para formalizar os candidatos do pleito de 2026. Ainda sem data ou local para acontecer, o anuncio seria uma espécie de “convenção conjunta” entre as legendas que farão parte ou apoiarão a chapa de Tarcísio à reeleição.

Internamente, além do Republicanos, partido do governador, outras siglas, como MDB (do vice Felício Ramuth), e a federação União Progressista (entre União Brasil e PP, que tem Guilherme Derrite como pré candidato ao Senado) já demonstraram interesse na possibilidade. O PL, partido do pré-candidato André do Prado, ainda não sinalizou uma resposta.

Os presidentes das siglas em São Paulo tem conversado sobre o assunto e aguardam, também, um aceite do próprio Tarcísio.

Uma das ideias é que antes do evento as legendas tenham locais separados para fazer as assinaturas dos convencionais, ou seja, formalizarem quem são os candidatos, e se reúnam em seguida.

Outros eventos

Para além das convenções, outros eventos já foram confirmados pela chapa. No dia 20 de junho, o PL fará o lançamento oficial da candidatura do presidente da Alesp, André do Prado, ao Senado – deve acontecer no ginásio dó Ibirapuera. Nessa semana, conforme antecipado pela coluna, a pré-candidatura de Guilherme Derrite, pelo PP, também à Casa Alta, será oficializada em evento com Flávio Bolsonaro e Tarcísio.

Um evento de formalização de apoio do PP ao governador também chegou a ser marcado, mas está adiado por tempo indeterminado após a operação da Polícia Federal contra o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.