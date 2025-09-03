Nunes diz que vai trabalhar para deputados do MDB votarem em prol da anistia
Partido não deve fechar questão, mas prefeito de São Paulo pretende conversar com parlamentares inclinados a apoiar a pauta; Nunes deve participar de manifestação no 7 de Setembro
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prometeu trabalhar na articulação com deputados federais do próprio partido para que eles votem de forma favorável ao projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados. Até agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está tocando essas conversas em Brasília, conseguiu apoio do Republicanos, do PSD e da federação União Progressista (União Brasil e PP), além dos votos declarados do Novo e do PL.
O MDB não deve fechar questão, mas terá parlamentares apoiando a pauta — e é exatamente nisso que Ricardo Nunes pretende trabalhar. O prefeito da capital deve comparecer às manifestações de 7 de Setembro, na Avenida Paulista e tem, nos últimos meses, criticado as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e demonstrado solidariedade. O apoio, inclusive, resultou em um agradecimento de Eduardo Bolsonaro ao prefeito.
Aliado firme de Tarcísio de Freitas, Nunes se vinculou ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2024, em movimento feito pelo próprio governador. A relação, inicialmente, foi conturbada e com algumas rusgas, mas o momento já é visto como “águas passadas”.
