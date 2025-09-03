Nunes diz que vai trabalhar para deputados do MDB votarem em prol da anistia

Partido não deve fechar questão, mas prefeito de São Paulo pretende conversar com parlamentares inclinados a apoiar a pauta; Nunes deve participar de manifestação no 7 de Setembro

Arthur Lamonier/Ato Press/Estadão Conteúdo SP - CÂMERAS/ENTREGA/SP/SMART SAMPA - POLÍTICA - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participa de evento de entrega das 100 primeiras câmeras do programa Smart Sampa acopladas em motos da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Militar que atuam na capital paulista, no Vale do Anhanguera, no centro da cidade, nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participou do evento. 11/08/2025



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prometeu trabalhar na articulação com deputados federais do próprio partido para que eles votem de forma favorável ao projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados. Até agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está tocando essas conversas em Brasília, conseguiu apoio do Republicanos, do PSD e da federação União Progressista (União Brasil e PP), além dos votos declarados do Novo e do PL.

O MDB não deve fechar questão, mas terá parlamentares apoiando a pauta — e é exatamente nisso que Ricardo Nunes pretende trabalhar. O prefeito da capital deve comparecer às manifestações de 7 de Setembro, na Avenida Paulista e tem, nos últimos meses, criticado as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e demonstrado solidariedade. O apoio, inclusive, resultou em um agradecimento de Eduardo Bolsonaro ao prefeito.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aliado firme de Tarcísio de Freitas, Nunes se vinculou ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2024, em movimento feito pelo próprio governador. A relação, inicialmente, foi conturbada e com algumas rusgas, mas o momento já é visto como “águas passadas”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.