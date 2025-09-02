Federação União-PP deve anunciar desembarque do governo Lula e apoio à anistia, dizem lideranças

Ministros das siglas que compõe a atual gestão federal, como André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), deverão sair dos cargos

Divulgação/PP Ciro Nogueira, presidente do PP, discursa na convenção da federação União Progressista



A cúpula da federação União Progressista, dos partidos União Brasil e PP, deve fazer dois anúncios na tarde desta terça-feira (2): sobre o desembarque dos filiados do governo Lula e de apoio a um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A coluna conversou com lideranças dos partidos, que confirmaram que as informações serão esclarecidas às 16h30, em Brasília.

Na prática, sobre o desembarque, isso significa que ministros das siglas que compõe o governo federal, como André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), deverão sair dos cargos. Já o apoio ao projeto de lei sobre a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro reverbera em encontros, reuniões e trocas de elogios recentes entre os líderes dos partidos, Ciro Nogueira (PP) e Antônio Rueda (União Brasil) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Como antecipado pela coluna, o chefe do Executivo paulista está articulando a pauta da anistia desde a semana passada — e segue em Brasília nesta terça tentando convencer o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a colocar o assunto em discussão.

