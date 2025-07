Nunes envia à Câmara projeto que paga R$ 1.000 por veículo roubado encontrado por GCM

Bônus, segundo o projeto de lei, poderá ser concedido de forma individual ou por atuação em equipe, e depende da ‘disponibilidade orçamentária e financeira do exercício’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), enviou, na noite desta segunda-feira (30), um projeto de lei à Câmara de Vereadores que prevê bonificações aos Guardas Civis Metropolitanos (GCMS) que recuperem motos roubadas. O texto, que será analisado na Casa Legislativa, pretende pagar R$ 1.000 por motocicleta encontrada – valem aquelas com restrição por furto, roubo ou com adulteração na placa.

O bônus, segundo o PL, poderá ser concedido ou de forma individual ou por atuação em equipe, e depende da “disponibilidade orçamentária e financeira do exercício”. “A bonificação será concedida mediante comprovação de efetiva participação do integrante da Guarda Civil Metropolitana na recuperação do veículo”, diz outro trecho do texto.

