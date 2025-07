Em meio à crise do Congresso e governo, Doria recebe Motta para jantar e diz que ‘empresariado aplaude postura’ do presidente da Câmara

Ex-governador de São Paulo, disse que o presidente da Câmara tem se ‘revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil’

Reprodução/Instagram/@jdoriajr Ex-governador de São Paulo, João Doria, e Hugo Mota, presidente da Câmara



Em um jantar realizado na residência de João Doria, ex-governador de São Paulo, líderes políticos e empresários se reuniram para expressar apoio ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Em uma postagem durante o jantar, o empresário disse que Motta tem se “revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil. O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza. O País espera gestões públicas eficientes e comprometidas com o controle fiscal. Parabéns Hugo Motta”. O evento, que contou com a presença de cerca de 50 empresários, ocorreu em um momento delicado, marcado pela tensão entre o governo Lula e o Congresso Nacional. Durante a ocasião, Doria fez questão de ressaltar a importância da liderança de Motta, elogiando sua postura diante dos desafios enfrentados. A reunião foi interpretada como uma resposta à recente derrota do governo na tentativa de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), evidenciando a necessidade de união entre os setores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Doria (@jdoriajr)

Durante o jantar, Motta afirmou que não querer “arroubos nem instabilidade”. “A votação da última semana foi um retrato de um parlamento muito aguerrido, pronto pra fazer um enfrentamento a favor do país. Não queremos arroubos e nem criar instabilidade”, disse. “Momentos como esse são importantes. Quando eu assumi essa função eu sabia o tamanho da responsabilidade. É uma posição complexa e desafiadora, mesmo em momentos de divergência buscamos oportunidade de impulsionar o Brasil através da política”, continuou.

Entre os convidados estavam figuras proeminentes como Cláudio Lottenberg, Roberto Musto, Antonio Alban, o prefeito Ricardo Nunes, Gilberto Kassab e Henrique Meirelles. A presença desses nomes reforça a relevância do apoio ao presidente da Câmara em um cenário político conturbado. Este encontro foi o segundo entre Doria e Motta no mês, indicando um esforço contínuo para fortalecer laços e buscar soluções para as dificuldades enfrentadas pelo governo. A mobilização de empresários e políticos em torno de Motta pode ser vista como uma estratégia para enfrentar os desafios legislativos que se avizinham.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA