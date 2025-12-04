Pré-campanha: Tarcísio, Ramuth e Derrite em conversas com mesmo marqueteiro

Nome, como antecipado pela coluna, é o de Pablo Nobel, que já havia assumido a comunicação da campanha de Tarcísio em 2022 e, agora, volta para 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), e o ex-secretário de Segurança Publica de São Paulo, deputado federal Guilherme Derrite (PP), tem tido conversas com o mesmo marqueteiro. O nome, como antecipado pela coluna, é o de Pablo Nobel. Foi ele quem assumiu a comunicação da campanha de Tarcísio em 2022 e, agora, volta para 2026. Auxiliares destacam, no entanto, que Nobel nunca se afastou efetivamente: sempre atuou nos bastidores como conselheiro do governador.

Por enquanto, o objetivo é ter um discurso alinhado entre os três. Temas centrais da campanha, como economia e segurança pública — e que já começaram a aparecer de forma mais intensa em discursos e nas redes de Tarcísio — tem sido as pautas principais.

Apesar das conversas, vale frisar que a decisão de Tarcísio não está tomada. Por enquanto, Nobel trabalha com um plano geral — e A e B, podendo fazer uma campanha para ele de reeleição ao Bandeirantes ou ao Palácio do Planalto. O martelo só deve ser batido no ano que vem. Enquanto isso, no entanto, é considerado importante que haja essa construção.

Já há um monitoramento, por exemplo, de como seria a transferência de votos de Tarcísio para outro nome, e também estão sendo feitos cálculos para vice em uma candidatura presidencial, com o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, despontando.

Derrite chegou a ser ventilado como possível governador, mas não esconde a preferência pelo Senado. Enquanto isso, o Ramuth tem aparecido como favorito após complicações com possível candidatura do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

