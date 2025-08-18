Quinze dias após prisão de Bolsonaro, Tarcísio segue em agenda reforçada com empresários e religiosos

Cotado para disputar a Presidência em 2026, governador intensifica participação em eventos de negócios e encontros com líderes cristãos dentro e fora de São Paulo

Reprodução/Instagram/@andrefernandes.ofc O governador Tarcísio de Freitas recebe o pastor André Fernandes, líder da Lagoinha Alphaville, no Palácio dos Bandeirantes



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai seguir marcando presença em eventos e agendas com empresários de diversos setores nos próximos dias. Nesta segunda-feira (18), por exemplo, ele é o convidado do pastor André Fernandes, líder da Lagoinha Alphaville, em um encontro com empresários cristãos. Segundo página do CRIE (Cristão Empreendedores do Reino), o objetivo é de “uma edição histórica do evento”, que deve ter recorde de público.

Além disso, também nesta segunda, o chefe do Executivo paulista discursou em evento da infraestrutura pela manhã e, durante a tarde, participa de palestras em encontro com economistas liderado por Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda de São Paulo. Ainda nessa semana, há a possibilidade de participação em um evento de uma instituição financeira na quarta-feira (20).

Desde o dia 4 de agosto, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em prisão domiciliar, a agenda do governador de encontros com o empresariado se intensificou, assim como o tom dos discursos feitos por ele. Tarcísio participou de três palestras ao setor financeiro e do agronegócio na capital e no interior e, em mais de uma oportunidade, criticou nominalmente o presidente Lula. Ele também esteve em um jantar na casa do cantor Latino, nos Jardins, e foi o convidado de honra, nesse fim de semana, em um almoço oferecido pelo Bank of America.

O governador de São Paulo também saiu do estado e desembarcou em Cuiabá, em uma palestra promovida por uma instituição financeira com empresários do agronegócio. Até então, Tarcísio de Freitas vinha evitando agendas fora de São Paulo para não parecer estar em pré-campanha.

