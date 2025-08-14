Tarcísio é recebido em jantar com empresários na casa de Latino

Além do cantor, empresários do ramo da música e outros setores também estiveram presentes

Reprodução/Instagram/@latino Tarcísio de Freitas ao lado de Latino e outros convidados para jantar na casa do cantor em bairro nobre de São Paulo



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi recebido para um jantar na casa do cantor Latino, no Jardim Europa, na capital paulista, na última terça-feira (12). O encontro, classificado por aliados como “discreto” e que reuniu cerca de 15 pessoas, foi divulgado nas redes sociais do músico. “Quanta honra receber o nosso (quem sabe!) futuro presidente e atual governador de SP aqui em casa em uma noite tão agradável, ao lado de amigos e empresários. Foi épico!”, escreveu Latino, ao publicar um carrossel de fotos dos convidados bebendo vinho.

Além dele, estiveram presentes o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha; Pedro Mota, executivo de uma empresa de promoções e eventos; Marcelo Prando, que tem negócios nos setores de plásticos, importação e autopeças; Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, fundador da produtora musical GR6; Miled El Khoury, do ramo de vestuários, além de representantes do setor fitness e outros convidados. “Jantar com o maior gestor do Brasil”, escreveu Pedro. “Não é sobre política, é sobre admiração.”

Embora seja apontado por aliados como nome mais forte da direita para concorrer ao Planalto em 2026, Tarcísio nega a intenção de se lançar candidato e repete que gostaria de tentar a reeleição por São Paulo — além de deixar a “escolha” do nome para o padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível. Mesmo assim, o chefe do Executivo paulista tem circulado bastante no meio empresarial. Conforme antecipado pela coluna, no sábado, ele estará com representantes do setor financeiro.

Veja as fotos publicadas por Latino

