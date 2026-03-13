Ricardo Salles negocia trocar Novo pelo PP e abrir mão do Senado

A coluna apurou que o ex-ministro tentaria reeleição à Câmara em estratégia da direita para não pulverizar votos; ele nega

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados 15/10/2025 - Plenário - Sessão Deliberativa Discussão e votação de propostas legislativas. Dep. Ricardo Salles (NOVO - SP)



O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) estuda trocar o partido Novo pelo PP e desistir da disputa por uma cadeira no Senado. A costura faz parte de uma estratégia para evitar a pulverização de votos e fortalecer a direita no Congresso Nacional, contando, inclusive, com apoio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nesse cenário, Salles tentaria a reeleição à Câmara dos Deputados.

Nos corredores do PP, há quem diga que o acordo está próximo e que um anúncio pode ser feito já na semana que vem. – leitura é que a estratégia ajudaria a fortalecer o deputado Guilherme Derrite (PP), principal pré-candidato da direta ao Senado em São Paulo e que já tem apoio do PL, e fazer com que o espectro político “garantisse” uma cadeira na Casa Alta.

Pelo Novo e como candidato ao Senado, Salles poderia estar em “voo solo”, já que, além de Derrite, o PL também lançará candidato para a Casa Alta. Como são apenas duas cadeiras por São Paulo, Salles também poderia ficar ser um apoio mais explícito do governador de estado, Tarcísio de Freitas(Republicanos), que já tem compromisso com o ex-secretário de Segurança Publica e o PL de Flávio.

Os dois fatores, portanto, têm pesado para a decisão: um possível isolamento de Salles e a divisão de votos entre ele e os demais candidatos, já que o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro tem uma boa imagem com o eleitorado conservador.

Nesse cenário, o PP, que está federado ao União Brasil, teria, na Câmara, nomes como Pablo Marçal (União Brasil), filiado recentemente e cuja expectativa é voltar a ficar elegível; o já deputado federal Bruno Lima (PP) – que chegou a dialogar com

O MDB – e o também deputado federal e presidente estadual do PP, Maurício Neves

Procurado pela coluna, no entanto, Salles negou, e reafirmou a pré-candidatura ao Senado pelo Novo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.