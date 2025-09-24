Tarcísio critica Enel e promete ‘varrer’ concessionária de São Paulo

Tempestade de segunda-feira (22) causou a falta de energia para mais de 500 mil clientes na Grande SP, e muitos ficaram sem luz até o final da tarde de terça (23)

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO E BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas critica duramente a atuação da concessionária de energia Enel



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou duramente a atuação da concessionária de energia Enel e prometeu tomar medidas drásticas contra a empresa. A declaração foi feita após milhares de clientes ficarem sem luz em diversas cidades paulistas em decorrência de fortes temporais.

Durante uma reunião com prefeitos e representantes de mais de 55 cidades, Tarcísio expressou sua insatisfação com a Enel, afirmando que a concessionária “deixa a gente na mão sempre” e “dá a pior resposta” em comparação com outras empresas do setor, como a CPFL, que, segundo ele, apresentou um restabelecimento de energia mais rápido.

O governador se mostrou impressionado com a discussão sobre uma possível prorrogação antecipada do contrato da Enel no Ministério de Minas e Energia, classificando a ideia como descabida. Ele reiterou que a Enel presta um “serviço muito ruim” e que o governo estadual lutará “com todas as forças até o fim para varrer essa concessionária ruim do nosso estado”.

Em resposta às críticas, Márcio Jardim, diretor de operações da Enel São Paulo, defendeu a empresa em entrevista exclusiva à Jovem Pan, citando a eficácia no restabelecimento da energia. Ele mencionou que 90% dos clientes tiveram o serviço restabelecido em 24 horas, e 95%, às 17 horas. Jardim também destacou o volume de investimento e contratação da empresa, afirmando que isso demonstra o empenho da organização em prestar o melhor serviço à sociedade.

A tempestade de segunda-feira (22) causou a falta de energia para mais de 500 mil clientes da Enel na Grande São Paulo, e muitos continuavam sem luz até o final da tarde de terça-feira (23). O Procon Paulistano notificou a Enel por falhas no fornecimento de energia elétrica, dando à concessionária um prazo de 72 horas para apresentar informações sobre as interrupções.

