Tarcísio encontra Motta e janta com parlamentares bolsonaristas; expectativa é de mais de 250 votos pela anistia

Governador de SP também se reúne com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o pastor Silas Malafaia no Palácio dos Bandeirantes

Divulgação/Republicanos Tarcísio de Freitas se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conseguiu a esperada reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na última quarta-feira (3). Os dois se encontraram no fim da tarde, depois de o chefe do Executivo paulista passar dois dias na capital federal e deixar a agenda em aberto para que a conversa acontecesse.

Segundo interlocutores, há forte expectativa para que Motta paute o projeto de lei da anistia na Casa. O pedido, feito por Tarcísio depois de grande articulação e pressão de partidos, foi lido pelo presidente da Câmara como “inevitável”. Desde o início das conversas, o governador de São Paulo conseguiu votos do Republicanos, PSD, União Brasil e PP, além dos votos declarados de Novo e PL. Há também expectativa de sinalizações favoráveis de deputados federais de outros partidos, como o MDB, por exemplo. Com isso, segundo interlocutores, Tarcísio espera pelo menos 250 votos em eventual votação. Como já antecipado pela coluna, ele tem convicção de que, se pautado, o PL será aprovado.

Mais tarde, já em São Paulo, Tarcísio recebeu, em jantar no Palácio dos Bandeirantes, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante e o pastor Silas Malafaia. Além do projeto de anistia na Câmara, eles debateram eventuais dificuldades de aprovação do texto no Senado Federal – já que o presidente, Davi Alcolumbre, tem mostrado resistência – e a possibilidade de judicialização do PL por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o perdão previsto por Tarcísio e parlamentares inclui uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na mesa de jantar, os três também conversaram sobre as manifestações do próximo domingo, 7 de setembro. Na capital, o ato está confirmado para acontecer na Avenida Paulista – e a ideia de chamar outros nomes fortes da direita para participar foi discutida por eles.

