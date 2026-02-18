‘Apoio de Tarcísio é muito importante’, diz Marinho sobre campanha de Flávio

Encontro, marcado para 27 de fevereiro, debaterá política estadual, cenário nacional e articulações ao Senado

Reprodução via X Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e senador Flávio Bolsonaro



Uma reunião entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está marcada para a última sexta-feira do mês, dia 27 de fevereiro. Em pauta, segundo o coordenador da campanha de Flávio, senador e líder do PL na Casa, Rogério Marinho (RN), estarão a política nacional, o cenário eleitoral e a articulação estadual.

Em conversa com a coluna, Marinho afirmou que “a avaliação positiva e a performance administrativa do governador o credenciam como líder do Estado com projeção em todo o país”, e que a liderança e o apoio de Tarcísio frente ao projeto de Flávio Bolsonaro são muito importantes. “Ele é o governador do estado com o maior PIB e maior eleitorado do Brasil e é nosso aliado e amigo”, frisou.

A reunião foi marcada para o período pós-Carnaval para conciliar as agendas de Flávio e Tarcísio. Rogério Marinho também estará presente. Um dos pontos principais deve ser definir como o chefe do Executivo paulista atuará para impulsionar Flávio — segundo interlocutores, há expectativa de que o governador atue, principalmente, junto ao setor econômico de São Paulo, tradicionalmente ligado ao mercado financeiro e à Faria Lima.

Flávio tem ampliado as investidas no setor, mas procura alguém para dar mais “firmeza” à candidatura nesse sentido. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à Jovem Pan que trabalha para aproximar o ex-ministro da Economia Paulo Guedes do senador.

Além do programa de governo, Flávio e Tarcísio devem discutir a chapa ao Senado Federal em São Paulo. Como antecipou a coluna, o governador tem defendido um nome de centro para a segunda vaga, que ainda está em aberto — e levou a questão em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A outra deve ser do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, que esteve recentemente com o chefe do Executivo paulista.

