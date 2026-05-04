A noite em que Flávio marcou gols e mandou um recado para outubro

Na véspera do seu aniversário e horas após o Senado dar a primeira derrota de um indicado ao STF em 132 anos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi às quatro linhas

Flávio Bolsonaro



O senador e pré-candidato à Presidência gravou e divulgou trechos de um jogo de futebol com parlamentares aliados na noite de quarta (29) e usou as imagens para traçar paralelo direto com a disputa eleitoral de outubro. “Vão querer me perseguir em campo com as minhas habilidades, mas não vai dar certo”, disse ele em um dos vídeos, antes de completar: “Deu mole pra mim dentro da área. Meti três gols. Igual que a gente vai ter em outubro, para resgatar esse Brasil.”

Flávio decidiu convidar deputados e senadores para o encontro que teve churrasco, bolo e recados para as eleições.

“Chamamos aqui os parlamentares, a nossa base, pessoal aliado que está no dia a dia ali no Congresso Nacional, que está lutando pelo povo brasileiro. Não tem como a gente perder”, afirmou ao comemorar os gols.

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A cena ilustra bem o momento de Flávio. O senador tem apostado em uma pré-campanha mais leve, com uma comunicação mais jovem e descontraída, e cultivado com cuidado o relacionamento com parlamentares ponto em que Lula tem tropeçado. A rejeição a Messias foi o retrato mais recente de um governo que perdeu a articulação e hoje é crescentemente ignorado pelo Congresso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.