Medeiros pede investigação sobre vazamento de áudio envolvendo Flávio

Gravações, reveladas pelo Intercept Brasil e confirmadas pelo próprio senador, mostram Flávio pedindo ajuda financeira para a produção do filme ‘Dark Horse’

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado José Medeiros no plenário da Câmara



O deputado federal José Medeiros apresentou nesta quarta-feira (13) um requerimento de informações ao Ministério da Justiça após o vazamento de áudios do senador Flávio Bolsonaro relacionados ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As gravações, reveladas pelo Intercept Brasil e confirmadas pelo próprio senador, mostram Flávio pedindo ajuda financeira para a produção do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma das mensagens, enviada em setembro de 2025, Flávio afirma que a produção atravessava dificuldades financeiras e pede apoio ao empresário. Em outro contato, feito um dia antes da prisão de Vorcaro na Operação Compliance Zero, o senador diz ao banqueiro que estaria “com ele sempre” e pede uma “luz”.

A operação investiga suspeitas de fraudes bilionárias, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master.

No requerimento, Medeiros questiona como materiais supostamente protegidos por sigilo investigativo chegaram à imprensa e pede auditoria dos acessos aos arquivos, logs de compartilhamento e identificação de autoridades que tiveram contato com o conteúdo.

O parlamentar afirma haver indícios de “vazamento seletivo” e suspeita de “uso político-midiático de material sigiloso”. O texto também menciona preocupação com a divulgação inicial do material em veículos que, segundo ele, seriam alinhados ao governo federal.

Nos bastidores da oposição, deputados avaliam usar o episódio para ampliar o desgaste do Ministério da Justiça e pressionar por esclarecimentos sobre a condução da investigação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.