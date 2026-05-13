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Vazamento pega aliados de Flávio de surpresa e trava reação da oposição

Parlamentares dizem desconhecer qualquer contato de Flávio com Daniel Vorcaro para obtenção de apoio financeiro

  • Por Bruno Pinheiro
  • 13/05/2026 17h41 - Atualizado em 13/05/2026 17h41
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Reprodução / Jovem Pan Curitiba flávio bolsonaro entrevista à Jovem Pan

Membros da oposição no Congresso ainda tentam calibrar a reação ao áudio divulgado pelo The Intercept na tarde desta quarta-feira. O material chegou ao Congresso enquanto deputados participavam de comissões e pegou parlamentares de surpresa.

Em grupos de WhatsApp da oposição, congressistas passaram a cobrar orientações sobre como se posicionar nas redes sociais e diante da imprensa. A avaliação reservada é de que o episódio exige cautela para evitar desgaste político adicional.

Parlamentares próximos ao senador Flávio Bolsonaro admitem que havia busca por financiamento privado para o filme sobre o ex-presidente, mas dizem desconhecer qualquer contato de Flávio com Daniel Vorcaro para obtenção de apoio financeiro.

A orientação predominante entre deputados oposicionistas, até o início da noite, era aguardar uma manifestação pública de Flávio Bolsonaro antes de adotar tom mais contundente sobre o caso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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