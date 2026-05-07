Alvo da PF no caso Master, Ciro Nogueira não assinou pedido de CPMI do Master

A Jovem Pan teve acesso à lista atualizada do documento e o nome do senador não consta entre os apoiadores

Jefferson Rudy/Agência Senado A ausência de Nogueira na lista é notada num contexto em que a PF aponta que o senador teria atuado em favor do banqueiro em troca de vantagens econômicas indevidas.



O senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo nesta quinta (7) da 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master, não está entre os signatários do requerimento de criação da CPMI do caso.

A Jovem Pan teve acesso à lista atualizada do documento e o nome do senador não consta entre os apoiadores. O requerimento, de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), reuniu 239 deputados e 42 senadores favoráveis à abertura de uma investigação parlamentar sobre o escândalo financeiro estimado em mais de R$ 12,2 bilhões.

O texto pede a constituição de uma comissão mista com 15 senadores e 15 deputados para apurar, em 180 dias, as fraudes atribuídas ao banco de Daniel Vorcaro, incluindo a criação de fundos e ativos supostamente inexistentes, falsificação de contratos, manipulação contábil e a tentativa de transferência de passivos ao BRB, o banco público do Distrito Federal.

A ausência de Nogueira na lista é notada num contexto em que a PF aponta que o senador teria atuado em favor do banqueiro em troca de vantagens econômicas indevidas.

Em fevereiro, ao ser questionado no Direto ao Ponto, da Jovem Pan, sobre sua relação com Vorcaro e sobre uma emenda que apresentou para ampliar o Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, o senador foi categórico: “Não tem nem vinculações. De nada em lista, nem participei de nenhum tipo de intermediação. Isso é uma grande mentira.”

A investigação da PF, no entanto, aponta que o texto da emenda teria sido redigido pela própria assessoria do Banco Master e entregue em envelope no endereço residencial do parlamentar.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.