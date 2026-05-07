Antes de ser alvo da PF, Ciro Nogueira negou qualquer ligação com Vorcaro e o Master

Senador é alvo de busca da PF em nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7)

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News O senador Ciro Nogueira (PP-PI) participou do Direto ao Ponto, da Jovem Pan.



Em 2 de fevereiro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan, que sua relação com Daniel Vorcaro era a mesma que qualquer outro político de Brasília tem com banqueiros.

“Não tem nem vinculações. De nada em lista, nem participei de nenhum tipo de intermediação. Isso é uma grande mentira”, afirmou, ao ser questionado sobre a emenda que apresentou para ampliar o Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Sobre a proposta, foi categórico: “Ela não beneficia o Banco Master em nada. Ela apenas corrige um problema que nós temos há 10 anos.” Defendeu ainda que o ônus do fundo recai sobre o contribuinte, não sobre os bancos.

“Ou você acha que os bancos separam esse dinheiro tirando do seu próprio bolso? De jeito nenhum. Isso se tira do bolso dos contribuintes. O que é inexplicável é que esse valor não tenha sido corrigido ou até indexado”, afirmou.

Três meses depois, a PF bateu à sua porta. Na manhã desta quinta (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do senador em Brasília e em endereços no Piauí.

A investigação aponta que a tal emenda teria sido redigida pela própria assessoria do Banco Master, enviada a Vorcaro e entregue em envelope no endereço residencial do parlamentar. A PF afirma ter identificado conduta do senador em favor do banqueiro em troca de vantagens econômicas indevidas. A decisão bloqueou R$ 18,85 milhões em bens dos investigados.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.