Centro-Oeste vira pesadelo para Lula e oportunidade de ouro para Flávio em 2026

Não por acaso, o atual senador já tem cumprido agendas na região

Divulgação / PR e Agência Senado

A mais recente pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (19), reforça o que os bastidores da política já sussurram: o Centro-Oeste virou o coração do bolsonarismo eleitoral. Levantamento feito entre 13 e 18 de maio aponta que a região é a mais hostil ao governo Lula no país, com 67,2% de desaprovação ao presidente, o maior índice entre todas as regiões. A avaliação negativa do governo chega a 63,3% por lá.

Nas intenções de voto para o primeiro turno, Flávio Bolsonaro lidera no Centro-Oeste com 46,8%, distância considerável em relação ao desempenho nacional do candidato. A região concentra o voto bolsonarista mais consolidado do Brasil e deve ser o ponto de partida de qualquer estratégia que queira levar a oposição ao segundo turno em 2026.

Não por acaso, Flávio Bolsonaro já tem cumprido agendas na região. Esteve em Campo Grande (MS) e em Sinop (MT), em eventos ligados ao agronegócio, consolidando presença onde os números já lhe são favoráveis e aquecendo a base bolsonarista no interior do país, exatamente o eleitorado que pode fazer diferença em outubro do ano que vem.

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com margem de erro de ±1 ponto percentual e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.