Doadores de Flávio temem exposição após senador confirmar encontro com Vorcaro

Nesta quarta (20) e quinta-feira (21), o senador faz um intensivão em São Paulo, com café da manhã com empresários incluído no roteiro

CEZAR RIBEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro estão em modo de contenção de danos com o mercado financeiro. Reuniões que nasceram com o objetivo de angariar doadores para o projeto presidencial do senador foram reformatadas: agora, o foco é Flávio explicar pessoalmente sua versão sobre Daniel Vorcaro e reafirmar compromissos eleitorais.

O senador jogou mais lenha na fogueira nesta terça-feira (19). Em reunião com parlamentares de oposição, Flávio confirmou ter se encontrado com Vorcaro após a prisão do banqueiro, já em regime domiciliar. A revelação reacendeu o assunto justamente quando a campanha tentava virar a página.

Nesta quarta (20) e quinta-feira (21), o senador faz um intensivão em São Paulo, com café da manhã com empresários incluído no roteiro. A preocupação do lado de lá da mesa vai além da política: doações a candidatos são feitas por pessoa física, o que expõe publicamente quem abre o cheque. Num cenário de turbulência envolvendo o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a conta do risco subiu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.