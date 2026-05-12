Banco Master vira munição do governo contra oposição no Congresso

Parlamentares governistas tentam associar o senador Ciro Nogueira ao senador Flávio Bolsonaro, numa tentativa de transferir o desgaste ao campo bolsonarista

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Master



Com uma semana de derrotas acumuladas no Congresso, aliados do governo chegaram a Brasília nesta terça-feira (12) com uma estratégia definida: deixar o passado de lado e concentrar a ofensiva política no caso Banco Master. Nos bastidores e nos plenários, parlamentares governistas tentam associar o senador Ciro Nogueira ao senador Flávio Bolsonaro, numa tentativa de transferir o desgaste ao campo bolsonarista.

Para amenizar o clima após os reveses recentes, deputados da base passaram a explorar os efeitos políticos da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. Nos corredores da Câmara e do Senado, o discurso era repetido: “Pelo menos uma boa notícia. O presidente foi bem em Washington.”

Mesmo com sessões semipresenciais e um Congresso esvaziado, o ambiente político segue longe da calmaria. Governistas e oposição intensificaram o embate em torno de dois temas que devem dominar a pauta nos próximos dias: o projeto da dosimetria, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, e a PEC da anistia apresentada pelo PL na Câmara.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.